ESCLUSIVA IN − Vanni: «Acerbi? Senza prove non si punisce! Zhang, non mi risulta una cosa. Due giocatori partiranno»

Franco Vanni, giornalista di Repubblica e molto vicino alle vicende dell’Inter, ha parlato a Inter-News.it. Diversi i temi affrontati: dal caso Acerbi al futuro di Zhang. Poi mercato e campo.

Vanni, che ne pensi della sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus?

Penso che senza prove sia giusto non punire. Ci fosse stato anche un solo compagno che avesse sentito sarebbe stato sacrosanto punire Acerbi, secondo le norme severe del regolamento, ma così non c’erano gli estremi. Lo dico anche perché ho lavorato per tanti nella cronaca giudiziaria. Funziona così a tutti i livelli, senza prova non ci può essere punizione.

Condividi la linea diplomatica e silenziosa dell’Inter?

La linea dell’Inter, credo, abbia pagato in sede di giustizia sportiva. Acerbi ha mantenuto il punto, non ha mai cambiato versione e alla fine ha avuto ragione. Juan Jesus però merita profondo rispetto, è un bravissimo giocatore e una bravissima persona e aveva tutto il diritto di comportarsi come si è comportato. Anzi è comprensibile che abbia perdonato Acerbi quando si è scusato e che poi di fronte alle dichiarazioni successive di Acerbi si sia risentito. Ma sacrosanto che senza prove non ci siano punizioni.

Futuro societario in casa Inter: Vanni aggiorna su Zhang

Si parla di una sorta di ultimatum a Steven Zhang: sì a concedergli più tempo a patto che trovi un socio o addirittura un acquirente. Quanto c’è di vero?

La situazione sul futuro dell’Inter è in definizione. Non penso che ci sia ancora una soluzione. È possibile che Oaktree prolunghi il prestito o che un altro soggetto dia i soldi all’Inter per finanziarlo. Ci sono varie ipotesi sul tavolo, non mi sento di sbilanciarmi.

Il 20 maggio cosà potrà succedere?

Questa cosa del 20 maggio come scadenza precisa non mi risulta. Sarà a maggio, ma la data precisa non mi risulta.

Addio Beppe Marotta nel 2027 ed eventuale prolungamento di Simone Inzaghi fino al 2027. Vanni, coincidenze o progettualità?

Non mi risulta ancora che l’allenatore e il club abbiano intavolato delle trattative per il rinnovo. Realistico che in un progetto sportivo serio, l’allenatore se la sentirà di rinnovare, altamente probabile, vada in scadenza con la dirigenza. È un segno di grande unità: come a dire il progetto è unico, stiamo tutti insieme, tutti insieme siamo arrivati fin qui e tutti insieme si va avanti. Se così sarà, perché ne discuteranno a fine stagione quando si saprà chi ha vinto lo scudetto, sarà un segno forte di unità e coesione.

Mehdi Taremi già in tasca e si parla di Albert Gudmundsson. Via Alexis Sanchez e Marko Arnautovic?

Gudmundsson è un giocatore eccezionale, ma ad oggi non c’è nessuna trattativa con l’Inter. Sanchez e Arnautovic? Secondo me andranno via, Sanchez sicuro, Arnautovic molto probabilmente.

Inter, campo e obiettivi dichiarati

Lunedì si ritorna in campo. Ti aspetti un’Inter rabbiosa dopo gli ultimi accadimenti dentro e fuori?

Spero in un’Inter bella e tranquilla, che recuperi quel piacere di giocare a calcio che gli ha permesso di raggiungere i risultati che ha raggiunto in questa stagione. Nel senso che l’Inter è arrivata ai risultati attraverso il gioco, cosa non scontata, e secondo me e secondo i giocatori, che lo dicono dopo ogni partita. Da sottolineare una cosa.

Prego?

Da sottolineare che l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League non è un fallimento. L’obiettivo dichiarato da Marotta, da Zhang e Inzaghi è quello di vincere la seconda stella ed è su quell’obiettivo che l’Inter va valutata. In questo momento l’Inter è una squadra, ben gestita e ben allenata e non può permettersi di pretendere di vincere campionato e Champions League. Ricordiamoci che l’undici iniziale dell’Inter nell’ultima finale di Champions a Istanbul costava tutto quanto il cartellino di Jack Grielish. Quindi diciamo: molto bravi se riescono a vincere lo scudetto, ma non possiamo pretendere che potessero arrivare ad un’altra finale.

