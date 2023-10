ESCLUSIVA IN − Bonolis: «Lukaku un gattino bagnato! Inter, Mourinho…»

Paolo Bonolis, noto personaggio televisivo e tifoso interista, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Inter-Roma e il ritorno di Lukaku tra gli argomenti trattati, ma anche obiettivi e crescita della squadra. Di seguito l’intervista a Bonolis.

Inter-Roma 1-0. Grande prestazione dei nerazzurri contro una Roma molto remissiva. Bonolis, è stata l’Inter migliore della stagione?

No, è stata una buona Inter come lo è stata in tante partite. Non è stata la migliore ieri contro la Roma, io l’Inter più bella l’ho vista nel secondo tempo contro il Benfica.

Bonolis, come ha visto San Siro per il grande ritorno di Romelu Lukaku?

Atmosfera interessante, bella, divertente, corretta e giusta. Secondo me, rispetto a quello che è accaduto, è stata un’accoglienza giusta. E Lukaku mi è sembrato un gattino bagnato, forse pressato dalla circostanza, ma sicuramente sovrastato da una squadra (la Roma, ndr) che non giocava offensivamente e per una marcatura eccellente che ha fatto Acerbi.

Marcus Thuram match winner della partita. Per lui quattro gol e cinque assist in 10 partite di campionato. Bonolis, può considerarsi meglio di Romelu Lukaku?

Non te lo so dire, sono due giocatori differenti. Lukaku è un centrale offensivo. Diciamo che la differenza che fa Thuram in campo è che permette a Lautaro Martinez di giocare da Lautaro Martinez. Mentre con Lukaku in campo, Lautaro doveva girare intorno, adesso c’è uno che permette allo stesso argentino di fare il centrale di attacco.

Nel post-partita José Mourinho ha attaccato arbitri e Lega: solito Mou?

Mourinho difende la squadra per la quale sta lavorando. Con la sua, come dire, estrosità verbale ha cercato di fare una girandola concettuale per salvare il salvabile. Ed è vero, aveva parecchie assenze, hanno giocato giovedì, quello che ti pare, ha utilizzato gli argomenti che aveva a disposizione per salvare una partita nella quale francamente la Roma ha giocato con l’intento di finire in parità.

Per Denzel Dumfries, ieri altra grande partita. Bonolis, vede una crescita nell’olandese?

Inzaghi lavora con i braccetti da molto tempo. Dumfries ieri l’ho visto per la prima volta impegnarsi nella volontà di provare a saltare l’uomo senza cercare la triangolazione che lo mandi nello spazio. E questo è una leggera evoluzione del giocatore. Poi cercherà di migliorarsi nell’ultimo passaggio, ma ultimamente anche con la Nazionale e con l’Inter sta cavalcando bene questo step di accrescimento.

Dove può arrivare l’Inter in Serie A e in Champions League?

Dove vorrà la sua volontà. La rosa ce l’ha, potrà lottare per lo Scudetto, potrà lottare anche per un buon cammino in Champions League. Come in ogni cosa nella vita sta tutto nella testa, ma mentre nella testa di un individuo parliamo di un cervello solo, nella testa di una squadra parliamo di tante teste, che devono dialogare insieme.

Bonolis, tra Milan e Juventus, chi teme di più per l’Inter?

Io temo tutti, ma la cosa che temo di più non sono mai gli altri, ma siamo sempre noi stessi. Se noi stessi vogliamo qualcosa, possiamo portarla a casa. Grazie al cielo, ci sono anche gli altri perché se no giochiamo da soli e non è neanche divertente.

