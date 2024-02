Zielinski-Inter, visite svolte in segreto? Una sola certezza – DAZN

Zielinski è ormai da tempo accostato all’Inter con delle semi conferme arrivate direttamente da De Laurentiis. Il polacco, in scadenza di contratto con il Napoli, nelle idee del club nerazzurro è il secondo colpo da chiudere dopo Taremi, per il quale è stato già fissato tutto l’iter. Accomando, esperto di calciomercato di DAZN, esclude un’ipotesi circolata in giornata

IPOTESI ESCLUSA – Piotr Zielinski è molto vicino all’Inter, come lasciato intendere sia da Giuseppe Marotta che da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Anche il centrocampista polacco, come Mehdi Taremi, è un parametro zero. Ma se per l’iraniano le visite mediche sono state fissate nella giornata di domani, per Zielinski l’esperto di calciomercato di DAZN, Orazio Accomando, esclude un’ipotesi circolata in giornata, vale a dire quella di visite già svolte in gran segreto.

POCHI DUBBI – A precisa domanda di un utente Twitter, il giornalista replica: “Se mi risulta? Onestamente no, ma il fatto che non risulti a me non vuol dire niente. Io scrivo quello che so. Il 3 gennaio ho scritto dell’offerta formale dell’Inter a Zielinski per un triennale a 3.5M più bonus a stagione. A me risulta solo da formalizzare tutto ma Zielinski sarà dell’Inter“.