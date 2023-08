Zapata, né Inter né Roma: Mourinho sedotto e abbandonato − SM

Zapata non si trasferirà all’Inter, come in passato era stato ipotizzato, ma non andrà neppure alla Roma. Niente da fare per le richieste di José Mourinho.

NIENTE DA FARE − Duvan Zapata, come reso noto da SportMediaset, non si trasferirà alla Roma. Dopo l’ipotesi Inter, è sfumata anche quella giallorossa. José Mourinho ha chiesto il colombiano come rinforzo ma l’Atalanta ha chiuso alla cessione. La trattativa è stata infatti interrotta.