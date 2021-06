Vecino, telefonata da Inzaghi: cambiano i piani per lui all’Inter – Rai

Vecino era segnalato come uno dei giocatori in partenza dall’Inter. Ciro Venerato, durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2, annuncia come Inzaghi l’abbia chiamato spiegandogli le sue intenzioni.

CHI VA VIA? – Ciro Venerato fa il punto a centrocampo: «Entro il 30 giugno l’Inter deve arrivare ad almeno ottanta-novanta milioni dalle cessioni, di cui settanta che arriveranno da Achraf Hakimi. Gli altri saranno da cessioni minori. C’è un’offerta dal Messico per Arturo Vidal: dal Club América, l’Inter è disposta a trattare ma il calciatore un po’ meno. Per quanto riguarda invece Matias Vecino una telefonata di Simone Inzaghi gli ha allungato la vita in nerazzurro. Gli ha detto: “Credo in te, resterai nel mio progetto”».