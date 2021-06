Tardelli: «Conte via dall’Inter? Non un tradimento! Nessuna appartenenza»

Tardelli è dell’idea che Conte non abbia tradito l’Inter decidendo di andare via. L’ex centrocampista e allenatore nerazzurro, durante la trasmissione di Rai 2 “La Domenica Sportiva”, ha detto la sua sull’ormai ex tecnico dei Campioni d’Italia.



SCELTA VOLUTA – Antonio Conte da due settimane non è più l’allenatore dell’Inter, e col Tottenham che sfuma dovrebbe rimanere libero. Marco Tardelli ha una sua opinione: «Non credo che si tratti di un tradimento. Non c’è più il giocatore o l’allenatore che si affeziona all’Inter. Va via quando ha vinto perché era il momento in cui doveva partire. Vedi José Mourinho, che vinse tutto. Non c’è più un’appartenenza in questo momento».