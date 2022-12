Una vecchia conoscenza piomba su Marcus Thuram, Inter avvisata

Marcus Thuram è tra gli obiettivi dell’Inter. Sul francese ci sono però diversi club. L’ultimo ad essersi iscritto all’asta è guidato da un ex nerazzurro.

CONCORRENZA – Marcus Thuram è il sogno di mercato dell’Inter. Il francese poteva già arrivare al primo anno di Simone Inzaghi, ma l’infortunio ha fatto si che la società andasse su Joaquin Correa. Ora il giocatore sta bene e sta facendo una grande stagione, che gli è valsa la convocazione per Qatar 2022. Su di lui non c’è solo l’Inter però. Il contratto in scadenza a giugno e il possibile colpo a zero fanno gola a tanti. L’ultimo club interessato al francese è l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

ATTACCANTI – Come riporta Fichajes, l’Atletico ha intenzione di rinforzarsi nel mercato di gennaio, in particolare in attacco. È sempre più vicina la cessione di Matheus Cunha, con il Wolverhampton forte su di lui. Il club spagnolo con i soldi guadagnati da questa cessione, dove sicuramente farà una minusvalenza considerato il costo di 40 milioni, potrebbe investire su Thuram. La situazione economica del club non è però tra le migliori. In primo luogo rimane comunque la questione legata a Joao Felix, vicino all’addio.