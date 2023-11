Taremi a gennaio, l’Inter ci crede a una condizione! E il Porto abbassa le pretese

Taremi resta uno degli obiettivi principali per quanto riguarda l’attacco. Possibile anticipare l’acquisto a gennaio, ma solo a una condizione. Per la prima volta non dipende solo dal Porto.

A UNA CONDIZIONE – L’Inter pensa seriamente a Mehdi Taremi in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra potrebbe anche anticipare l’acquisto a gennaio, ma resta il nodo della coppa d’Asia. Qualora l’attaccante iraniano dovesse in qualche modo rifiutare la convocazione con la sua Nazionale, a quel punto Piero Ausilio e Beppe Marotta potrebbero anticipare il colpo pagando una cifra non troppo elevata al Porto che in ogni caso lo perderebbe a zero in estate, avendo un contratto in scadenza a giugno 2024. La richiesta iniziale per gennaio era di circa 10 milioni, ma considerando la sua stagione non proprio esaltante (figlia sicuramente delle ultime vicissitudini di mercato), potrebbe abbassare le pretese. Proseguendo su tre fronti, Simone Inzaghi avrà inevitabilmente bisogno di un rinforzo in più a gennaio, considerate anche le condizioni precarie di Marko Arnautovic e la discontinuità di Alexis Sanchez.