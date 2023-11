Arnautovic non preoccupa Inzaghi e rilancia! Ora obiettivo Juventus-Inter

Attimi di apprensione per le condizioni di Marko Arnautovic, convocato e impiegato dall’Austria durante le sfide di qualificazione a Euro2024. Solo una botta per lui, ma l’obiettivo sarà quello di tornare a disposizione di Inzaghi nelle migliori condizioni.

NIENTE DI GRAVE – Marko Arnautovic, prima lo spavento e poi il sollievo in Nazionale. Una botta durante la partita, paura per una possibile sostituzione, ma l’attaccante dell’Inter alla fine è rimasto in campo tutta la partita. Solo una contusione per lui. Arnautovic spera ora di mettere altri minuti nelle gambe nel test di martedì contro la Germania per poi tornare ad Appiano Gentile con una maggiore autonomia che potrebbe tornare utile a Simone Inzaghi in vista di Juventus-Inter alla ripresa.