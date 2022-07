Skriniar-PSG, l’Inter vuole solo cash! Bremer? Si può entrare nel vivo − Sky

Potrebbe essere la settimana decisiva sia per Skriniar che per Bremer. Il PSG non molla lo slovacco così come i nerazzurri non vogliono fare lo stesso con il brasiliano

SETTIMANA DEI DIFENSORI − Capitolo difesa in casa Inter. I nomi di Skriniar e Bremer rimangono sempre in primo piano. Manuele Baiocchini su Sky Sport aggiorna sulla situazione: «È una sessione di mercato legata ai difensori, soprattutto questa settimana. Per Milan Skriniar al PSG manca però l’accordo. L’Inter vorrebbe 80 milioni di euro, il PSG vuole inserire invece delle contropartite tecniche. Le parti resteranno in contatto, perché i francesi vogliono chiudere questa operazione. Intanto, l’Inter spinge per Gleison Bremer, forse domani o comunque ad inizio settimana ci sarà un incontro tra l’agente del giocatore e Urbano Cairo per cercare di abbassare le pretese granata».