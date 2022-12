Skriniar, il tempo stringe! Proposta del PSG ancora valida. Con Inter una via di mezzo? – TS

L’Inter, come ribadito anche ieri dal Direttore Sportivo Piero Ausilio (vedi dichiarazioni), ha già fatto la sua proposta di rinnovo a Milan Skriniar e si attende una risposta, ma secondo quanto ribadito da Tuttosport, la proposta del PSG è sempre valida.

OFFERTA DI RINNOVO – L’Inter in questi giorni attende una risposta dall’entourage di Milan Skriniar alla proposta di rinnovo per prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo. L’Inter ha proposto 6 milioni più bonus, il giocatore però però ne chiede 7, anche perché ha ancora sul tavolo la proposta estiva da 9 milioni del PSG, a quanto pare ancora valida. La via di mezzo, 6.5 di base, come Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez, potrebbe essere la soluzione finale. Ma il tempo comincia a stringere.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini