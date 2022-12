Ounahi, anche il Siviglia interessato! Inter c’è, ma il prezzo continua ad aumentare – TS

Azzedine Ounahi ha attirato su di sé l’interesse di tantissimi club in Europa oltre l’Inter. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, ultimo su tutti anche il Siviglia. E intanto il suo prezzo continua ad aumentare.

NUOVO CLUB – Il Mondiale appena concluso in Qatar per alcuni giocatori è stata una conferma, come nel caso di Marcus Thuram (vedi articolo), mentre per altri è stata una vetrina per mettersi in mostra e far aumentare a dismisura il prezzo del proprio cartellino. Come nel caso di Azzedine Ounahi, tra i migliori centrocampisti della competizione, con il suo Marocco ha conquistato il quarto posto. Dalla Spagna assicurano che il Siviglia si è aggiunto alla corsa per il giocatore. Il talentuoso centrocampista marocchino, un’altra delle belle sorprese di Qatar 2022, è sulla bocca di tutti già da un paio di settimane. Via a gennaio o in estate, quel che è certo è che per portarlo via dal club francese ci vorranno almeno 50 milioni (rispetto i 400.000 euro prima del Mondiale).

Fonte: Tuttosport – Raffaele R. Riverso