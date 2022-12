Ausilio: «Rinnovo Skriniar? Dipende da lui! Gosens resta qui, Sommer…»

Ausilio ha parlato dei rinnovi in casa Inter, da Skriniar a Dzeko passando per Handanovic. Poi le sue parole in merito alla situazione Gosens e alle voci su Sommer

RINNOVI − Le parole a Sky Sport di Piero Ausilio: «Rinnovo Skriniar? Auspichiamo il rinnovo entro fine anno noi, e tifosi. Speriamo che sia anche il pensiero di Skriniar per cui abbiamo fatto un’offerta importante. Se sarà da chiudere nei prossimi giorni è da vedere. Da punto di vista nostro è averlo ancora per anni, lui deve metterci anche del suo. Dzeko sembra ancora un ragazzino, è un esempio, sta dando prestazioni di alto livello. Presto ci metteremo a tavolino. Sommer a parametro zero? No, per adesso pensiamo ai rinnovi. Ci sono Handanovic, Darmian, D’Ambrasio. Gosens resta? Domanda che mi fa piacere rispondere, in questi giorni ho visto il Gosens dell’Atalanta. E’ forte, nazionale tedesco, farà benissimo all’Inter, non è sul mercato, sicuramente ritornerà».