Sanchez, bivio Supercoppa. E occhio ad un’ipotesi ‘in casa’! – TS

L’Inter guarda al futuro con o senza Sanchez. I nerazzurri non vogliono sbagliare l’appuntamento in Arabia Saudita. Con il cileno che deciderà il proprio futuro al termine della Supercoppa, spiega Tuttosport.

OMBRA – Alexis Sanchez e l’Inter, un amore mai sbocciato nella seconda esperienza all’ombra della Madonnina. Per lui solo due squilli in Champions League e poche cose in Serie A. Inzaghi aveva dato il suo benestare all’operazione, con El Niño Maravilla felice di tornare a Milano e rimettersi in discussione. Nella passata avventura milanese, nonostante gli stop fisici, Sanchez riuscì a essere pericoloso e incisivo in partite importanti. Oggi sarà proprio la Supercoppa a segnare una specie di bivio – spiega Tuttosport – per la stagione di Sanchez. Il cileno non ha mai convinto Inzaghi: per lui solo 14 presenze e 473 minuti complessivi. 315′ giocati in Champions League e conditi dai due gol contro Salisburgo e Benfica e solo 158′ in Serie A con il gol segnato alla Salernitana. Lo scorso dicembre Sanchez aveva rispedito al mittente le offerte dei petrolieri dell’est. La sua volontà era quella di rimanere fino a giugno a Milano, giocarsi le sue chance e aggiungere chissà uno scudetto italiano al suo bel palmares. La situazione e il minutaggio però non sono cambiati, Sanchez rischia di continuare a essere la quarta punta. Ecco che la tournée ufficiale in Arabia Saudita potrebbe sciogliere ogni dubbio. L’Inter non ha intenzione di intervenire sul mercato e vuole continuare con questa batteria di attaccanti. I programmi del club sono quelli di abbracciare l’iraniano Taremi del Porto dal prossimo giugno. In caso di addio di Sanchez tutto potrebbe cambiare: soluzione più immediata in casa Inter sarebbe quella di parlare col Monza e riportare Valentin Carboni a casa con sei mesi d’anticipo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini