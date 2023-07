Radu, l’Inter perde un altro portiere? C’è una pretendente inglese – SM

Anche Radu è destinato a lasciare l’Inter, che si ritrova con sempre meno portieri in rosa. SportMediaset informa sull’operazione legata a un club inglese che milita in Premier League.

TRASFERIMENTO – La situazione dell’Inter fra i pali non è delle migliori. La partenza di André Onana per il Manchester United ha lasciato i nerazzurri senza il primo portiere, l’addio di Samir Handanovic senza una soluzione alternativa e il trasferimento in Arabia Saudita di Alex Cordaz senza un terzo estremo difensore. Nel frattempo il ritorno all’Inter di Andrei Ionut Radu, dopo il prestito all’Auxerre, aveva permesso a Simone Inzaghi di poter contare su un portiere in più in rosa. Il calciatore rumeno, però, non partirà insieme al resto della squadra nerazzurra sul volo che sta per decollare per il Giappone. Il motivo, come annuncia Marco Barzaghi su SportMediaset, è il trasferimento in prestito di Radu al Bournemouth, club che milita in Premier League.

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi