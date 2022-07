Pinamonti in uscita dall’Inter: terzo incomodo tra Monza e Atalanta − SM

Pinamonti è destinato ad uscire dall’Inter. L’attaccante classe 1999 non rientra nei parametri tecnici di Inzaghi. Su di lui forti due squadre: Monza e Atalanta. Ma occhio all’inserimento di una terza squadra

TERZO INCOMODO − Andrea Pinamonti pronto a lasciare l’Inter per la seconda estate consecutiva. Dopo il prestito all’Empoli, 13 gol realizzati, l’attaccante della Nazionale è corteggiato da Monza e Atalanta. Al momento, è in vantaggio il club brianzolo che ha già peraltro un principio di accordo con l’Inter. Secondo Sport Mediaset, nelle ultime ore si è inserita anche una terza squadra: ossia il Sassuolo. Lotta dunque a tre per accaparrarsi l’ex stella della Primavera nerazzurra.