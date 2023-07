Pedersen, non c’è solo l’Inter: su di lui un altro club di Serie A

Pedersen piace all’Inter, che lavora anche su un altro giocatore per la corsia di destra. Ma in Serie A quello nerazzurro non è l’unico club interessato. Le novità.

NOVITÀ − Marcus Pedersen piace all’Inter, che nel frattempo lavora però anche e prima di tutto per Emil Holm. Il giocatore dello Spezia è il primo nome della lista per la corsia di destra. In ogni caso, come riferito da Alfredo Pedullà su Twitter, il terzino del Feyenoord piace anche al Torino. Il club granata farebbe sul serio per lui, soprattutto se il Milan dovesse procedere con l’acquisto di Singo per cui è previsto un incontro.