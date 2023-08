Pavard, il Bayern Monaco si muove: altro sostituto individuato

Dopo aver trovato l’accordo totale con l’Inter, il Bayern Monaco aspetta solo di chiudere un difensore per lasciar partire Benjamin Pavard in direzione Milano. Secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra – precisamente dal The Sun – i bavaresi avrebbero individuato un obiettivo in Premier League.

SOSTITUTO – Il Bayern Monaco al lavoro per cercare il sostituto di Benjamin Pavard, prima di lasciarlo partire in direzione Milano per unirsi all’Inter. E gli occhi degli uomini mercato del club bavarese si sono posati in Premier League. Precisamente sul Fulham e su Kenny Tete, 27enne difensore centrale olandese che nei piani dei tedeschi si integrerebbe alla perfezione con de Ligt. Non solo: proprio come Pavard, anche lui è all’ultimo anno di contratto. Il che dovrebbe sbloccare a breve la trattativa.

Fonte: The Sun