Onana-Manchester United, ecco le date decisive per chiudere − Sky

Onana è sempre più vicino al Manchester United, dal momento che l’affare con l’Inter appare procedere senza troppi intoppi verso la chiusura. Spuntano due possibili date decisive per il trasferimento. A riferirlo è Sky Sport.

AFFARE IN CHIUSURA − La cessione di André Onana può portare 50 milioni di euro più bonus all’Inter. Con i suoi soldi il club nerazzurro può affondare per Romelu Lukaku. Ma serviranno anche per Trubin e Sommer. Quindi, la situazione non è affatto semplice. Secondo Sky Sport, in ogni caso, i contatti con il Manchester United procedono senza sosta. L’affare è perciò in chiusura. Tra mercoledì e giovedì può esserci, infatti, la giornata decisiva per l’affare in uscita di Onana.