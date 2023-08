Ndombele, nessun accordo col Genoa. L’Inter contatta il Tottenham!

Ndombele è tornato al Tottenham dopo l’esperienza in prestito al Napoli. L’Inter ha chiesto informazioni per il centrocampista francese, nel mirino anche dell’Inter. Ecco il punto della situazione.

CONTATTI – Tanguy Ndombele potrebbe tornare in Italia dopo l’ultima esperienza non proprio esaltante al Napoli. Il centrocampista francese, tornato al Tottenham in attesa di una nuova soluzione, è stato richiesto anche dal Genoa. Una proposta che di certo non esalta il giocatore, che preferirebbe giocare ancora in Champions League. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter ha avviato i primi contatti e chiesto informazioni al Tottenham per l’ex Lione. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, ora lo staff tecnico e i dirigenti del club nerazzurro devono decidere insieme se acquistare una mezzala fisica (e andare quindi su Ndombele) o un regista e provare quindi a chiudere per Maxime Lopez.

Fonte: Gianluca Di Marzio