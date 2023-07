Morata-Inter, pista più fredda: tre nomi! Uno tifa Correa out − CdS

Il ballo delle punte in casa Inter è ancora all’ordine del giorno. Alvaro Morata si sta raffreddando, ma le alternative non mancano. E Correa può essere un fattore

GLI ALTRI NOMI − Detto di Folarin Balogun in pole col pacchetto Lukaku, l’Inter sonda anche altri profili. La pista che porterebbe a Morata si è decisamente raffreddata. Non tanto per la volontà dello spagnolo, bensì per le richieste ritenute esose dell’Atletico Madrid, che continua a richiedere più di 20 milioni di euro per il 31enne ex Juventus. Tre le alternative: Beto dell’Udinese, Taremi del Porto e Gianluca Scamacca del West Ham. Per quest’ultimo, su cui c’è anche la Roma, è opzionabile la formula del prestito. Inoltre, potrebbe anche essere preso in considerazione dopo l’eventuale partenza di Correa, magari assieme a Balogun.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno