Marchetti: «Inter, a gennaio possibile qualcosa! 2 reparti osservati»

L’Inter di Inzaghi, prima in classifica, sta facendo fronte a un’emergenza infortuni soprattutto in difesa. Secondo Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport, il club nerazzurro potrebbe agire a gennaio con due reparti nel mirino

OPPORTUNITÀ – L’Inter di Simone Inzaghi è prima in classifica ma attualmente è alle prese con un’emergenza infortuni. Mentre Benjamin Pavard sta recuperando e Alessandro Bastoni è quasi pronto, il tecnico piacentino dovrà fare a meno di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij per almeno venti giorni. Juan Cuadrado è tornato a disposizione ma non è ancora al 100%. Secondo Luca Marchetti, non è escluso qualche colpo di mercato a gennaio: «Secondo me hanno in mente qualcosa, qualche opportunità, ma bisognerà capire dove vogliono sfruttarla: se in attacco o in difesa rispetto alla situazione clinica di alcuni calciatori. L’Inter sta avendo difficoltà sulla corsia di destra, quindi bisogna capire se in quella zona di campo si può fare qualcosa, in base alle risposte che daranno i calciatori».