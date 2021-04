Lukaku, in Inghilterra insistono: anche il Chelsea su di lui. Pronta un’offerta

Lukaku, in Inghilterra insistono e ci riprovano. Dopo il Manchester City, secondo quanto riportato dal Sun, anche il Chelsea sarebbe pronto a fare un’offerta all’Inter.

NO SECCO – Lukaku pronto a concludere la sua seconda stagione in nerazzurro che ad oggi dice 40 presenze totali in tutte le competizioni, condite da ben 27 gol e 8 assist. Con il termine della stagione chiaramente si comincia a parlare di mercato: e dunque falsi nomi accostati al club nerazzurri, ma anche false cessioni per coprire chissà quale debito. Il centravanti belga dopo essere stato accostato al Manchester City, oggi il Sun insiste tornando invece a parlare di Chelsea che avrebbe deciso di puntare di lui in vista della prossima stagione, soprattutto per sostituire il deludente Timo Werner. Il quotidiano inglese parla di una possibile offerta di circa 90 milioni. Arrivato all’Inter ad agosto 2019 e con un contratto in scadenza nel 2024, in nerazzurro ha dimostrato tutte le sue qualità tecniche, amore e senso di appartenenza. Il club nerazzurro ovviamente rifiuterà l’offerta qualora dovesse presentarsi. Oltre perché ritenuta bassa, il belga è un pilastro dell’Inter di Antonio Conte e lui non ha minimamente intenzione di muoversi.