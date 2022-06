Lautaro Martinez-Inter stesse intenzioni: resta anche con Dybala e Lukaku! – Sky

Lautaro Martinez ha le idee chiare riguardo il suo futuro. Indipendentemente dalle scelte di mercato dell’Inter, secondo Gianluca Di Marzio su Sky Sport, l’argentino resterà a Milano.

INSIEME ALL’INTER – Lautaro Martinez non ha la minima intenzione di lasciare l’Inter. Gianluca Di Marzio chiarisce la situazione legata all’attaccante argentino ribadendo anche la volontà dell’Inter di non cedere l’attaccante argentino. Il calciatore non sarà ceduto anche se dovessero arrivare Paulo Dybala e Romelu Lukaku insieme a Milano (opzione che resta comunque difficile).