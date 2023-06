Koulibaly si allontana dall’Inter? Chelsea in trattativa con tre società arabe

Koulibaly nelle ultime settimane è stato accostato all’Inter che ha già chiesto informazioni, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo profilo Twitter, il Chelsea è in trattativa con tre squadre arabe.

VERSO L’ARABIA – Il Chelsea è in trattativa per la cessione non solo di Kalidou Koulibaly, ma anche di Hakim Ziyech ed Edouard Mendy, con ben tre squadre arabe: Al Ahli, l’Al hilal e l’Al Nassr Club. I tre club sono evidentemente pronti a riempire di soldi società e giocatori. Sull’ex difensore del Napoli c’è anche l’Inter che ha chiesto informazioni per una cessione in prestito nel corso del blitz di Piero Ausilio a Londra, ma il club inglese ha subito chiuso le porte. Mauricio Pochettino considera il difensore e gli altri due giocatori fuori dal progetto e il club preferirebbe cederli a titolo definitivo. L’offerta dell’Al-Hilal per il difensore senegalese è di circa 30 milioni all’anno con un contratto di tre stagioni.

Fonte: Gianluca Di Marzio