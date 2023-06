Koulibaly, Inter interessata ma il futuro potrebbe essere lontano

Il futuro di Kalidou Koulibaly potrebbe essere distante dall’Inghilterra, ma anche dall’Italia. Arrivano conferme sull’interesse dell’Inter, ma secondo Matteo Moretto di Relevo c’è altro.

LONTANO – L’Arabia Saudita potrebbe bussare nei prossimi giorni in casa del Chelsea, l’oggetto d’interesse è Kalidou Koulibaly. All’Inter piace il difensore come post Skriniar e anche ad altri club europei, ma nei prossimi giorni è attesa un’offerta importante da lì. Per ora ancora non ci sono trattative in corso. La possibilità che il primo obiettivo per la difesa di Piero Ausilio sfumi è molto alta.