Koulibaly, il Chelsea dice no ma l’Inter ci spera ancora. Pronto piano B – TS

Il Chelsea rifiuta il prestito di Koulibaly all’Inter ma il club nerazzurro spera nella volontà del giocatore. Intanto la dirigenza interista pensa a un altro profilo come come piano B. Di seguito le informazione di TuttoSport.

VOLONTÀ – L’Inter non intende arrendersi davanti al primo no ricevuto dal Chelsea in merito alla richiesta di accogliere in prestito Kalidou Koulibaly la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di TuttoSport, il profilo ideale per il club nerazzurro con cui sostituire l’uscente Milan Skriniar è proprio quello del difensore senegalese. Per questo motivo Piero Ausilio continuerà a battere questa pista, sapendo di avere dalla propria parte anche la volontà di Koulibaly. Al giocatore, infatti, non dispiacerebbe per niente l’idea di tornare in Italia, dopo un anno trascorso lontano. La dirigenza nerazzurra, comunque, sta pensando anche a un piano di riserva, nel caso in cui il Chelsea non dovesse cedere alla soluzione del prestito. Si tratterebbe di Eric Garcia, giovane difensore del Barcellona, del quale l’Inter avrebbe chiesto informazioni secondo quanto riportato dal giornale catalano Sport.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino