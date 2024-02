Inter fa il tifo per i riscatti ma non solo per Correa: tesoretto da 30 milioni – TS

Correa è sempre al centro dei pensieri dell’Inter, anche vestendo un’altra maglia. L’attaccante argentino non è l’unico potenziale partente a titolo definitivo per contribuire al ricco tesoretto nerazzurro in estate. Sulle pagine di Tuttosport oggi in edicola il quadro attuale più dettagliato

TESORETTO ESTIVO – Chiuso il calciomercato di riparazione, in casa Inter si torna a tifare non solo per i colori nerazzurri. L’obiettivo entro fine stagione è mettere insieme un tesoretto da circa 30 milioni di euro. Probabilmente qualcosa in meno. Tesoretto a cui non contribuirà Stefano Sensi con i potenziali 2.5 milioni di bonus del Leicester City dopo aver visto saltare sul gong l’operazione. Riflettori puntati in Francia sull’Olympique Marsiglia di Joaquin Correa, che in caso di qualificazione in Champions League garantirebbe all’Inter ben 12 milioni per il riscatto obbligatorio dell’attaccante argentino. Non c’è solo Correa nei pensieri dell’Inter. Spostandoci in Spagna, le prestazioni di Lucien Agoumé potrebbero essere convincenti a tal punto da spingere il Siviglia a investire gli 8 milioni previsti dal diritto di riscatto. Stesso discorso in Belgio, dove lo Standard Liegi potrebbe far suo il cartellino di Zinho Vanheusden per 7 milioni. Per quanto riguarda i talenti italiani scuola Inter in giro per l’Italia, la situazione cambia per via dell’opzione di contro-riscatto. Vale per Gaetano Oristanio (Cagliari) in Serie A. Vale per i fratelli Sebastiano Esposito in coppia con Filip Stankovic (Sampdoria) e Pio Esposito (Spezia) in Serie B. Come riportato dal collega Simone Togna sulle pagine di Tuttosport, non rientrano nel discorso tesoretto Valentin Carboni (Monza) e Martin Satriano (Brest), che torneranno a Milano dopo una stagione in prestito secco. In definitiva, gran parte del tesoretto di mercato che sogna l’Inter è legato al futuro di Correa: in Viale della Liberazione si tifa Marsiglia più di ogni altra squadra…

Fonte: Tuttosport – Simone Togna