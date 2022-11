Inter, strategia sui rinnovi chiara! In tre hanno la priorità, uno ai saluti – Sky

L’Inter ha cominciato a pianificare i rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza, ben 9. Secondo Sky Sport tre calciatori hanno la priorità, per cinque invece bisognerà attendere. Uno, invece, partirà sicuramente

STRATEGIA – L’Inter pianifica già la prossima stagione. Ben nove giocatori della rosa a disposizione di Inzaghi hanno il contratto in scadenza a giugno del 2023. Secondo Sky Sport, tre di questi hanno la priorità per il rinnovo del contratto: si tratta di Skriniar, Dzeko e Darmian. In primavera, invece, verranno tirate le somme su Handanovic, Cordaz, Gagliardini, de Vrij e D’Ambrosio: verrà valutato caso per caso e si deciderà, nel caso, se proseguire insieme. Difficile, invece, il prolungamento di contratto di Dalbert, attualmente estraneo al progetto nerazzurro.