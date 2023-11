Inter, rinnovo Lautaro Martinez? Priorità ad altri entro fine anno – Sky

Cosa bolle in pentola per quanto riguarda i rinnovi di alcuni giocatori dell’Inter? Matteo Barzaghi spiega il programma della dirigenza nerazzurra, che comprende anche il leader Lautaro Martinez.

PIANO RINNOVI – Nelle ultime settimane si è parlato molto dei rinnovi di contratto in casa Inter. In Viale della Liberazione sembra esserci un piano ben strutturato, di cui parla Matteo Barzaghi su Sky Sport 24: «Il rinnovo di Lautaro Martinez non preoccupa assolutamente perché c’è la volontà dichiarata da entrambe le parti di arrivare a un allungamento con adeguamento del contratto. Non c’è fretta perché credo che da qui a fine anno ci sarà la firma di Federico Dimarco, da risolvere Mkhitaryan che è in scadenza, Denzel Dumfries. Matteo Darmian non lo calcolo neanche perché aveva firmato 1+1, quindi l’Inter eserciterà quella l’opzione e firmerà per un altro anno. Poi nel 2024 due grandi obiettivi: Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Non sono in scadenza e quindi non c’è fretta, ed entrambi sono molto legati all’Inter. Però sarà credo l’obiettivo per il prossimo step della società, che dovrà, a livello finanziario, andare a rifinanziare il prestito, e, sul piano della squadra, dare forza alla prossima stagione con i rinnovi di due leader come loro. Si è già iniziato a parlarne ma non è una cosa che si chiude in un mese».