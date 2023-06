Inter, il piano per reinvestire i 100 milioni sul mercato – SI

L’Inter ha l’obiettivo di guadagnare 100 milioni dalle cessioni di quest’estate. Secondo Alfredo Pedullà da Sportitalia questo è il piano poi per gli acquisti.

PIANO – Vendere André Onana, Robin Gosens e Marcelo Brozovic per ottenere 100 milioni, poi buttarsi sul mercato per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Questo è il piano dell’Inter, che ha già in mente i nomi per il futuro. Il primo è in porta, ossia Trubin dello Shakhtar Donetsk, che vale circa 10-15 milioni ed è in scadenza nel 2024. Il secondo è Romelu Lukaku, che potrebbe tornare per 30 milioni di euro. Altri 28-30 cash per Davide Frattesi, più il cartellino di Samuele Mulattieri. L’ultima entrata sarà in caso Carlos Augusto per 15-16 milioni. L’Inter terrebbe così anche 10 milioni di euro.