Hermoso, l’agente rivela: «Con l’Atletico Madrid lontani! Inter? Non si scarta nulla»

L’agente di Hermoso ha parlato del suo assistito, che presto potrebbe lasciare l’Atletico Madrid. Tra le squadre interessate anche l’Inter.

PORTA APERTA − A parlare della posizione di Hermoso, il suo agente Inaki Espizua a CN 24: «Con l’Atletico Madrid in questo momento siamo lontani da un rinnovo. Mario vuole giocare in un campionato importante e non vuole scartare nessuna opzione. La Serie A può essere sicuramente una possibilità per Mario in vista dei prossimi anni. Inter e Napoli? Il Napoli rientra nelle squadre della Serie A, di quelle che hanno scenari appetibili per giocatori. Il Napoli è un grande club, lo scorso anno ha vinto lo scudetto e ha una storia importante. Anche l’Inter è un grandissimo club, ma è uscito dalla Champions League perché ha lasciato aperta la qualificazione all’andata e perché non è mai facile affrontare l’Atletico Madrid e la Champions League».