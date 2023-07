Gosens, c’è un’offerta per l’Inter: la data limite per decidere − Sky

Gosens è in uscita e c’è un’offerta per l’Inter. L’indiscrezione arriva dalla Germania, dove si parla di una data limite in cui il giocatore vuole che venga presa la decisione definitiva. Il punto da Sky Sport DE.

OFFERTA E DATA LIMITE − Robin Gosens è un giocatore in uscita dall’Inter. Dalla Germania arriva un’indiscrezione sul suo futuro: ci sarebbero due club in corsa per lui e in Viale della Liberazione sarebbe arrivata anche una prima offerta ufficiale. Secondo Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, infatti il Wolfsburg ha presentato una proposta di prestito con opzione obbligatoria di riscatto nel 2024. Obbligo fissato a 14 milioni di euro. L’Inter ha però rifiutato perché la cifra è ritenuta bassa. In corsa c’è ancora anche l’Union Berlino. Gosens, in ogni caso, vuole che venga presa una decisione entro la prossima settimana.