Djalo primo colpo per la prossima stagione! L’Inter ci crede e tratta

Tiago Djalò resta l’obiettivo principale per quanto riguarda il reparto difensivo dell’Inter. La società nerazzurra continua a lavorare per ingaggiare il difensore portoghese del Lille in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i nerazzurri sono fiduciosi per la chiusura dell’affare.

PRIMO ACQUISTO – L’Inter resta ottimista e fiduciosa riguardo la chiusura dell’affare con Tiago Djalò, difensore classe 2000 in scadenza con il Lille e attualmente in fase di recupero dopo il brutto infortunio subito la scorsa stagione. I nerazzurri, infatti, lo seguono da almeno un anno, ma poi l’infortunio ha un po’ compromesso il suo possibile trasferimento a Milano. Come ribadito dall’esperto di mercato, però, i nerazzurri continuano a lavorare per ingaggiare il calciatore a giugno 2024, quando si libererà a zero dal Lille. La trattativa è ancora in corso e l’Inter vuole che sia proprio Djalò il primo acquisto della prossima stagione.

Fonte: Fabrizio Romano [Twitter]