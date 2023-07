Di Gennaro verso la firma con l’Inter. I tempi dell’ufficialità e la formula – TS

La rivoluzione dell’Inter fra i pali parte dal terzo portiere Di Gennaro. TuttoSport, nell’edizione odierna, riporta i tempi dell’ufficialità del trasferimento e la formula dell’accordo.

PROGRAMMA – Raffaele Di Gennaro è pronto a legarsi all’Inter. Ieri il portiere del Gubbio è stato accolto nella sede di Viale della Liberazione per sistemare gli ultimi dettagli. Come conferma TuttoSport, in giornata sono fissate le visite mediche che precederanno la firma sul contratto con i nerazzurri. Colui che andrà a sostituire Alex Cordaz, partito in Arabia Saudita per la nuova avventura all’Al-Nassr, sarà acquistato dall’Inter a titolo definitivo. Nel contratto annuale pronto per Di Gennaro, che è cresciuto nel vivaio nerazzurro, è prevista anche l’opzione per la prossima stagione.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino