Depay-Inter, Ledure smentisce: «Nessuna trattativa! No possibilità»

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio Depay-Correa fra Barcellona ed Inter. Dopo le smentite dell’entourage (vedi articolo), sono arrivate quelle dell’avvocato dell’attaccante olandese, Sebastian Ledure

SMENTITA – Depay non sembra destinato a vestire la maglia dell’Inter. L’avvocato dell’attaccante olandese, Sebastian Ledure, ha smentito la trattativa. Queste le parole rilasciate a Fabrizio Romano: «Non c’è alcuna trattativa in atto fra Depay e l’Inter. Nego qualsiasi accostamento, non c’è una possibilità di discuterne».

Fonte: Twitter – Fabrizio Romano