De Paul perfetto non solo per l’Inter di Inzaghi: prima offerta dalla Spagna

De Paul piace in Italia e nuovamente in Spagna. Il centrocampista argentino dell’Udinese è sul mercato ma non c’è solo l’Inter su di lui. Come riportato da “Sky Sport”, l’Atletico fa sul serio per portarlo a Madrid

COLPO ARGENTINO – Il nome di Rodrigo De Paul era in cima alla lista dell’Inter ai tempi di Antonio Conte in panchina. E continua a esserlo oggi con Simone Inzaghi, che apprezza particolarmente il centrocampista argentino. Ma Conte e Inzaghi non sono soli. A rivolerlo in Spagna è il connazionale Diego Simeone, che vuole regalarsi il classe ’94 dell’Udinese dopo la vittoria del campionato. L’Atletico Madrid ha già presentato un’offerta pari a 20 milioni di euro più contropartite tecniche. Tra queste anche Nehuen Perez (difensore argentino classe 2000), già in orbita Udinese per via del prestito al Granada. Un’offerta troppo bassa per l’Udinese, al momento, perché la società friulana valuta di più De Paul. L’Inter lo sa ma al momento ha altre priorità, soprattutto in uscita.