Ceferin: «Superlega? Sanzioni per tre club non definite. Approccio strano»

Alexander Ceferin – Presidente della UEFA – è stato intervistato in esclusiva da Alessandro Alciato di “Sky Sport”. Le sue parole, chiaramente, sono state legate anche e soprattutto alla Superlega e ai tre club ancora rimasti: Juventus, Real Madrid e Barcellona.

GESTIONE DIFFICILE – Alexander Ceferin ha parlato in questo modo di quanto successo nelle 48 ore che hanno portato alla nascita e allo smantellamento dell’idea Superlega: «È stato molto difficile gestire la situazione nelle prime 48 ore, perché non sapevamo cosa stesse succedendo. È stato difficile per un paio di giorni, ma tutta la comunità europea si è schierata, non solo il calcio. Non posso dire ora quando, se e di quale portata saranno eventuali sanzioni per le tre squadre ancora rimaste. Quello che non capisco è che manifestano pubblicamente di voler far parte e di voler giocare di questa Superlega, ma poi inviano una lettera per poter giocare la Champions League».

NESSUN DIALOGO – Ceferin ha poi parlato dell’approccio di Juventus, Real Madrid e Barcellona, le tre squadre ancora ufficialmente nel progetto: «Al momento non c’è nessun dialogo, non comunicano. Si limitano a mandare lettere formali. È uno strano approccio. È strano perché pensano che la loro idea salverà il calcio, ma nessun’altro la condivide. L’approccio corretto è il dialogo e l’ammettere di voler tornare sui propri passi. Nessuno dice loro di non giocare la Superlega, ma loro vogliono disputare sia quella che la Champions League contemporaneamente. Noi continueremo a lavorare per il bene del calcio, una cosa che questi tre club non stanno facendo».