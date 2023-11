Da Costa, pres. Porto: «Taremi ha proposte da 10 milioni all’anno»

Il presidente del Porto Pinto Da Costa è stato intervistato questa sera dal telegiornale serale SIC in Portogallo. Ci sono parole che interessano l’Inter, in particolare quelle su Mehdi Taremi.

MERCATO – Mehdi Taremi sembra non essere veramente intenzionato a rinnovare con il Porto, l’Inter segue la situazione ed è sul calciatore secondo SIC. Lo conferma anche il presidente del Porto Pinto Da Costa: «Dobbiamo essere realisti. Taremi ha delle proposte che non ha ancora accettato per andare a guadagnare 10 milioni all’anno. Servono quindi 10 milioni per Taremi e altri 10 milioni per il fisco e in quel caso si può rinnovare il calciatore. Ci ha provato il Milan con proposte ridicole di cui non potevamo nemmeno parlare. Non c’era alcun valore vicino alla clausola di buyout».

fonte: sicnoticias.pt