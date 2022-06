Correa lascia spazio a Dybala? Si fa avanti un club francese! Inter valuta – CdS

Correa potrebbe essere il secondo giocatore in attacco – dopo Alexis Sanchez -, ad essere ceduto per dar spazio alla coppia formata da Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Si è fatto avanti un club francese.

DALLA FRANCIA – Anche se una vera e propria trattativa si deve ancora sviluppare, Joaquin Correa piace al Marsiglia. Il club francese giocherà la prossima UEFA Champions League e cerca un rinforzo in attacco. Sampaoli, argentino proprio come Correa, vorrebbe con sé il calciatore. Possibile anche l’opzione in prestito, e questo ovviamente favorirebbe un possibile doppio-ingresso di Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.