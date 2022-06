Bellanova-Inter, frenata dopo l’incontro di ieri. Ancora distanza con il Cagliari – CdS

Intanto ieri c’è stato un nuovo incontro Tra Inter e Cagliari per Bellanova. Su questo fronte c’era già stata una frenata nei giorni scorsi e la riunione di ieri non ha fatto altro che confermarla.

FRENATA – Fumata grigia, ieri, dopo l’incontro tra Inter e Cagliari per Raoul Bellanova. Da un lato, manca una vera intesa sulla valutazione dell’esterno, e anche il gioiellino della Primavera Casadei, da girare eventualmente in prestito in Sardegna, è stato bloccato; dall’altro, c’è l’idea di verificare altre soluzioni per il reparto laterali. Da mettere in preventivo, quindi, nuovi incontri per Cambiaso (quello della scorsa settimana con l’agente era stato positivo) e per Udogie, che però l’Udinese valuta addirittura una ventina di milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.