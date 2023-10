Colpani obiettivo Inter! Ausilio in cerca di talenti, sfrutta un vantaggio importante – CdS

L’Inter pensa a un nuovo grande colpo tutto italiano come Andrea Colpani, assoluto protagonista in questo avvio di stagione con il Monza, autore già di ben 4 reti. Come sottolineato dall’edizione odierna di Tuttosport, Piero Ausilio proverà a sfruttare dalla sua un grosso vantaggio.

GRANDE COLPO – Colpani obiettivo per il centrocampo dell’Inter, la dirigenza ci pensa seriamente e valuta con attenzione, anche se il suo nome in realtà è già da tempo nella lista dei preferiti. In un paio di circostanze, si è mosso direttamente proprio Piero Ausilio, avvistato sulle tribune dell’U-Power Stadium due volte negli scorsi mesi: la prima l’8 agosto in occasione del “Trofeo Berlusconi” fra Monza e Milan , la seconda il 17 settembre per Monza-Lecce, quando gli occhi sono finiti anche sul centravanti salentino Krstovic, profilo da tenere a mente la prossima estate se dovessero esserci nuovi movimenti nel reparto offensivo. A dire il vero, l’Inter aveva fatto un pensierino per provare a portare Colpani subito a Milano e “rimediare” al mancato approdo di Samardzic, ma a fine agosto.

UN VANTAGGIO – Per assicurarsi Colpani, l’Inter proverà a sfruttare un grosso vantaggio da non sottovalutare. Il suo agente è Tullio Tinti, procuratore di Alessandro Bastoni (che di recente ha provato pubblicamente a convincerlo), Simone Inzaghi, Matteo Darmian ed Emil Audero, e ovviamente in ottimi rapporti con la dirigenza nerazzurra. Chiaramente non sarà l’unico fattore determinante, dato che l’Inter dovrà prima convincere il Monza con un’offerta importante, stando attendi sempre alla concorrenza. Per Simone Inzaghi rappresenterebbe un colpo di tutto rispetto, oltre che un’alternativa più che valida a centrocampo, come possibile mezzala offensiva da alternare con i vari Nicolò Barella, Davide Frattesi ed Henrikh Mkhitaryan.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini