Ceccarini: «Lautaro Martinez? Inter consapevole! Su Dumfries 2 club»

Ceccarini ha aggiornato sul futuro di Lautaro Martinez. Il centravanti dell’Inter è in trattativa per rinnovare. Occhio anche a Dumfries.

PAZIENZA E FIDUCIA − Niccolò Ceccarini aggiorna sul futuro di Lautaro Martinez: «I tempi dell’accordo con Lautaro Martinez si sono un po’ allungati rispetto alle previsioni di qualche tempo fa ma resta l’ottimismo per arrivare ad un’intesa fino al 2028. Tra le parti c’è ancora distanza (sia sulla parte fissa che su quella variabile), gli 8 più bonus proposti dal club nerazzurro ancora non sono sufficienti ma nonostante questo si lavora nella direzione giusta. Ci vorrà un po’ di pazienza, l’intenzione di entrambi però è di trovare un punto in comune e questo è l’aspetto per il quale le sensazioni restano positive. L’Inter è consapevole del valore del “Toro” e non ha alcuna intenzione di perderlo. Anzi vuole costruire sempre più su di lui la squadra del futuro. Con un attaccante che oggi vale più di 100 milioni di euro. Perché questo è il valore di un bomber come Lautaro».

ALTRI DUE − Non solo il Toro, continua così Ceccarini: «Anche per Barella sono stati avviati i contatti per allungare ulteriormente il contratto in scadenza nel giugno 2026. Qui il discorso è in fase meno avanzata rispetto a quello del centravanti argentino ma la volontà anche in questo caso è di proseguire insieme. Più complicata invece la questione relativa a Dumfries. Passi avanti per arrivare ad un accordo finora non ci sono stati. Il suo legame con l’Inter è fino al 30 giugno 2025 e se non ci saranno novità a breve la sensazione è che possa anche partire. L’esterno olandese ha molto mercato. Manchester United e Aston Villa sono pronte ad entrare in scena non appena ci saranno margini di apertura da parte della società nerazzurra».