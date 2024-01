Carboni impressiona a Monza: la scelta dell’Inter sul rientro – SI

L’Inter non cambia pensiero. Con una Supercoppa Italiana da difendere, i nerazzurri vogliono restare sui propri passi ed evitare arrivi indiscreti ad Appiano Gentile. Anche per questo, è arrivata la scelta su Carboni.



CONTINUARE – A poche ore dalla delicata semifinale di Supercoppa Italiana, l’Inter continua a lavorare anche sul mercato per non farsi prendere impreparata una volta rientrati a Milano. Come spiegato da Gianluigi Longari su Sportitalia, l’Inter ha deciso da tempo di continuare la stagione con i quattro attaccanti che hanno iniziato l’anno. Da giugno in poi invece, i cambi sembrano essere già designati. Si parla dell’arrivo di Mehdi Taremi a parametro zero al termine dell’avventura al Porto e del ritorno alla base di Valentin Carboni che sta crescendo con la maglia del Monza.

ACCORDI – L’Inter ha deciso di rispettare gli accordi con i brianzoli per Carboni così da fargli passare altri sei mesi di crescita con una maglia da titolare ed evitargli scarso minutaggio e tanta pressione tra le mura di San Siro. Carboni, peraltro, ha giocato Monza-Inter sabato scorso. Per quanto riguarda invece Alexis Sanchez, solo una sua uscita anticipata a fine mese potrebbe modificare il pensiero della dirigenza in viale della Liberazione.

Fonte: Gianluigi Longari – Sportitalia