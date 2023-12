Buchanan, altro indizio da Inter: non convocato in un big match!

Buchanan rimane sempre più in orbita Inter. Il laterale canadese, attualmente in forza al Bruges, non è stato convocato dai suoi contro l’Union Saint Gilloise.

ESCLUSO − Buchanan vede sempre più Inter. Il canadese, nel mirino nerazzurro per sostituire Juan Cuadrado, non è stato convocato dal Bruges in vista della sfida con l’Union Saint Gilloise, che si giocherà questa sera. Le trattative tra Inter e club belga sono in corso e potrebbe già essere la settimana decisiva. Per Buchanan si tratta della seconda non convocazione consecutiva.