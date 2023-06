Brozovic via dall’Inter, ma dubbio da sciogliere. Xavi, non basta Gundogan – SI

Brozovic questa estate potrebbe andare via dall’Inter con Barcellona e Al Nassr fortemente interessati a lui. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, soprattutto gli spagnoli sono pronti ad acquistarlo anche dopo l’arrivo di Ilkay Gundogan.

DOPPIA PROPOSTA – L’Inter per Marcelo Brozovic ha ricevuto una doppia proposta da Barcellona e Al Nassr: gli spagnoli si avvicinano ai 20 milioni, mentre gli arabi a 22 più eventuali bonus. Nonostante l’arrivo di Gundogan dopo aver definito l’accordo con il giocatore in scadenza con il Manchester City, Xavi vorrebbe comunque affiancare il centrocampista croato al tedesco. Da capire, a questo punto, cosa vorrà fare Brozovic, se scegliere la via del “denaro” volando in Arabia Saudita, o la via della “competizione” scegliendo di giocare ancora in Europa e per il Barcellona.