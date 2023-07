Brozovic, nessun problema di pagamento per l’Inter. Un’opzione clamorosa!

Dopo la notizia di ieri sul blocco delle registrazioni per i nuovi giocatori imposto dalla FIFA all’Al-Nassr, arrivano rassicurazioni per l’Inter. Non è infatti a rischio l’accordo chiuso tra i due club, con i nerazzurri che riceveranno il pagamento pattuito. Ma secondo il Mundo Deportivo potrebbe aprirsi uno scenario clamoroso.

NESSUN PROBLEMA – Uno dei dubbi che si erano insinuati nella mente dei tifosi dopo il blocco della FIFA all’Al-Nassr era l’accordo chiuso tra il club saudita e l’Inter per la cessione di Marcelo Brozovic.Arrivano però rassicurazioni in tal senso, dal momento che il problema riguarda soltanto l’Al-Nassr e la registrazione dei nuovi acquisti, ma la cosa non andrà a intaccare gli accordi firmati tra le società. Con l’Inter che riceverà i 18 milioni pattuiti.

SCENARIO CLAMOROSO – Per Brozovic, però, potrebbe aprirsi uno scenario clamoroso. Di fatto l’Al-Nassr si ritrova con un giocatore pagato 18 milioni che non può però utilizzare. Ecco allora che si aprirebbe di nuovo l’opzione Barcellona, con i sauditi che potrebbero subito rivendere il centrocampista croato proprio ai catalani. Uno scenario che resta comunque al momento utopistico, dal momento che la sentenza della FIFA per l’Al-Nassr decadrà non appena saranno saldati i bonus non ancora corrisposti al Leicester per Ahmed Musa (circa 400mila euro).