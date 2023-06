Brozovic, situazione intricata. Il giocatore aspetta il Barcellona – SM

La situazione di Marcelo Brozovic non è delle migliori per l’Inter. Quanto riferito da Sport Mediaset mette in difficoltà la dirigenza nerazzurra.

DIFFICOLTÀ – Marcelo Brozovic non ha ancora detto sì alla proposta dell’Al-Nassr, l’incontro di ieri tra i rappresentanti del calciatore e il club arabo non è andato a buon fine. L’offerta è di 20 milioni euro a stagione per 3 anni, la controfferta di 30 per 2 anni. La sensazione è che Brozovic voglia aspettare il Barcellona, ma il club spagnolo non può spendere soldi senza cessioni, soprattutto a centrocampo dove c’è abbondanza con Franck Kessié in uscita.