Boscagli tra i protagonisti del PSV in Eredivisie! L’Inter (e non solo) osserva

Olivier Boscagli è uno dei protagonisti della cavalcata del PSV in campionato, primo in classifica e sempre più vicino al traguardo. Il difensore francese è finito nella lente di ingrandimento di diversi club europei, secondo ESPN anche dell’Inter che segue con attenzione, ma non è l’unica.

MOSSE IN DIFESA – Olivier Boscagli è un giovane difensore francese di 26 anni, protagonista con il PSV in Eredivisie, reduce da un’ottima stagione in Olanda. Titolare inamovibile della squadra attualmente prima in classifica e vicina alla vittoria finale del campionato. Il difensore ha attirato su di sé anche l’interesse dell’Inter, che segue con attenzione, ma su di lui ci sarebbe anche il Napoli, intenzionato a rifondare la squadra e in generale la difesa dopo l’ultima deludente stagione. Anche grazie a lui, il PSV ha subito in questo campionato appena 16 gol in una stagione.

Fonte: ESPN