Blitz Ausilio non legato a Lukaku. DS Inter a Londra per altri discorsi − Sky

Piero Ausilio si trova a Londra. Il blitz, secondo Sky Sport, non sarebbe legato al momento per Romelu Lukaku. DS nerazzurro per altri scenari

SCENARI − La notizia è la presenza di Ausilio a Londra. Ovviamente, il tutto viene ricondotto alla questione legata a Romelu Lukaku. Marco Demicheli, di Sky Sport, chiarisce la situazione. Secondo l’esperto di mercato, in realtà a trattare con il Chelsea ci sta pensando solamente l’attaccante belga. Sarà lui a convincere la dirigenza Blues a farsi liberare a cifre contenute e congrue anche per l’Inter. L’approdo di Ausilio nella capitale inglese apre ad altri scenari. Il DS, infatti, ha avuto contatti con altri club e soprattutto con altri agenti presenti a Londra.